Londra mette al bando TikTok dai telefoni governativi e dei dipendenti pubblici

Non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale ma secondo la BBC e altre testate britanniche è solo questione di tempo. Da tutti gli smartphone legati al governo e ai dipendenti pubblici, dovrà essere cancellata l'App cinese TikTok, ad annunciarlo dovrebbe essere Oliver Dowden, il Cabinet Office Minister.

La decisione era già nell'aria da qualche tempo, ieri il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, aveva lasciato intendere con una serie di dichiarazioni che il dossier di TikTok era sui banchi del governo: “Prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza. Stiamo guardando quello che fanno i nostri alleati. Vogliamo assicurarci di proteggere l'integrità e la sicurezza delle informazioni sensibili”. TikTok, creato e sviluppato da ByteDance, Big Tech con sede a Pechino, è nato in Cina. Il sospetto è che l’app possa condividere informazioni rilevanti con il governo cinese, soprattutto per quanto riguarda gli account più sensibili. TikTok naturalmente ha sempre smentito che l'App possa condividere informazioni di qualsiasi tipo.

La decisione del blocco dell'App cinese sui cellulari governativi e pubblici, è partita dal National Cyber Security Centre che ha esaminato i rischi collegati all’app dopo il “ban” ricevuto in altre istituzioni, a partire dal Parlamento Ue e dalla Commissione Ue. E prima ancora dagli Stati Uniti e dal Canada. Anche il governo del Belgio ha deciso di eliminare l’app dai telefoni del governo.

Ma TikTok è un mero passatempo per ragazzini o potente arma di spionaggio in mano alla Cina? La motivazione dichiarata da subito, è stata legata alla sicurezza. Dimostrazione che questa app, anche a livello centrale, non sia più considerata, uno strumento social che fa impazzire i ragazzini. TikTok si sarebbe trasformato, dal social più amato dai giovani alla più potente arma di spionaggio nelle mani dei cinesi.