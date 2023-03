Il grande pianista Lang Lang si esibisce a sorpresa alla Stazione di Londra

Si è esibito nelle più grandi sale da concerto del mondo, per i reali a Buckingham Palace e per il Papa in Vaticano. Ha suonato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi e ai Grammy Awards con i Metallica. Ha diviso il palco con i Coldplay a New York e con leggende del jazz come Herbie Hancock.

Questa volta però la super stella mondiale del pianoforte Lang Lang si è dovuto destreggiare tra un annuncio di treni in arrivo e uno di borseggiatori all'opera alla Stazione di Londra. Tra scale mobili e viaggiatori incuriositi e attoniti, il grande pianista, a sorpresa, ha suonato un pianoforte verticale davanti a una piccola folla radunatasi a St Pancras.