Il lancio fatale: avvocato 59enne muore durante il volo con il paracadute

Un ultimo lancio fatale, quello che è costato la vita all'avvocato torinese Giampaolo Pani.

Il 59enne stava facendo un lancio con degli amici dallo Sky Dream Center di Cumiana (Torino). Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il paracadute non si sarebbe aperto regolarmente dopo che Pani si era lanciato da 4mila metri di quota. Inutile anche il tentativo di aprire il paracadute di emergenza. L'uomo ha finito per schiantarsi nonostante un'esperienza notevole.

Scrittore, oltre che avvocato cassazionista, Giampiero Pani era sposato con la consigliera comunale di Torino Bellissima, Silvia Damilano.

È con immenso dispiacere che l'Aero Club Torino annuncia la prematura scomparsa del Socio, ma prima di tutto Amico, Giampiero Pani" scrive su Facebook l'Aero Club Torino ASD. "Nel ricordare Giampiero e la sua passione per il volo e il paracadutismo, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci dell'Aero Club si uniscono al dolore della famiglia e degli amici".