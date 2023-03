Il made in Italy in Texas tra arte e tecnologia: la creatività italiana che conquista il mondo

“ Austin si aggiunge al calendario degli importanti appuntamenti fieristici americani in cui facciamo conoscere l'eccellenza del Made in Italy . - Sottolinea il Direttore Generale di Agenzia ICE Roberto Luongo - Questa volta il focus è sulla creatività italiana che si esprime sempre più nel talento dei nostri giovani innovatori, nell’industria audiovisiva e nella musica. Sbarchiamo per la prima volta con un progetto integrato di Agenzia ICE a South by Southwest, che da 35 anni rappresenta l’appuntamento strategico per le principali industrie dell’intrattenimento e dell’innovazione americane . Lo slogan del nostro padiglione, “A Taste of Italian Creativity”, sintetizza bene la nostra strategia di valorizzazione delle imprese italiane oltreoceano. Austin si aggiunge così al calendario degli importanti appuntamenti fieristici statunitensi, tra cui il CES di Las Vegas, in cui vogliamo far conoscere al mercato l'intero ecosistema industriale italiano, altamente specializzato e in grado di competere nei settori più strategici a livello globale" .

La missione italiana, coordinata da ICE, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane , mette a sistema attori virtuosi del mondo delle arti audiovisive e dell’innovazione promuovendo la creatività italiana come brand forte nel mercato americano e internazionale.

Tiziano Lamberti per "Sounzone", azienda dell'audiovisivo che mette a disposizione una innovativa libreria di tracce musicali utilizzabili come colonna sonora di giochi e video

L’Italia partecipa per la prima volta con un proprio padiglione, dove sono protagoniste 7 startup innovative e 4 aziende dell’industria audiovisiva e musicale. Tra le startup spiccano le tante soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che ottimizzano i dati legati al business o creano campagne marketing adattive con l’A.I. generativa, ma anche quelle per creare mondi virtuali tridimensionali interattivi e un innovativo dispositivo smart che tramite led permette di imparare a suonare la chitarra mostrando dove mettere le dita. Tra le aziende audiovisive vi sono case di produzione cinematografica e una piattaforma che ottimizza il reperimento di musica di alta qualità per colonne sonore.

L’esposizione, che rimane aperta nelle 4 giornate centrali di “ South by Southwest” ( tra il 12 e il 15 marzo, mentre il festival si svolge tra il 10 e il 19 marzo ), mette insieme aziende innovative da tutto il mondo per offrire una prospettiva su come la creatività, attraverso la tecnologia, cambierà la società nei prossimi anni.

Tra gli appuntamenti in programma: la serata “ Spritz, Tech & Sounds ” allo Stephen F Austin Royal Sonesta Hotel organizzato da ICE il 14 marzo, un’occasione di incontro e di networking con player industriali e investitori, in cui ai pitch dei giovani talenti innovatori si accompagnano gli showcase di alcuni artisti italiani invitati a cura degli organizzatori di SXSW: le cantautrici, Prim e Her Skin , entrambe modenesi, e il duo bolognese Baseball Gregg.

Vincenzo Maresca per "Visual Note", startup che ha realizzato uno strumento per facilitare l’apprendimento della chitarra

ICE

L’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è l’ente governativo che supporta lo sviluppo delle aziende del Paese sui mercati globali, promuovendo l’attrazione di investimenti stranieri in Italia. L'ufficio ICE di Los Angeles coordina la missione a SXSW con il suo team specializzato nei settori innovazione e audiovisivo-musicale. L’Agenzia è presente in tutto il mondo come Italian Trade Agency (ITA) con un vasto network di uffici, fornendo consulenza e formazione alle pmi italiane e mettendo a sistema strategie moderne di marketing e comunicazione per promuovere l’eccellenza del Made in Italy.

Il team audiovisivo e musicale promuove l’Italia come destinazione per le produzioni cinematografiche e la sinergia tra i player dell’industria italiani e americani, grazie anche alla piattaforma dedicata italymeetshollywood.com, oltre a numerose iniziative di promozione sul mercato US come American Film Market, Game Developers Conference, Kidscreen Summit, Billboard Latin Week e Audiovisual Producers Summit.

Il desk innovazione IT è attivo a supporto di giovani talenti e startup sul mercato americano con numerose iniziative di promozione e servizi di assistenza personalizzata, per agevolare la raccolta di finanziamenti e il processo di validazione sul mercato.

Tra questi, il programma di accelerazione-incubazione Global Startup Program che, alla sua terza edizione, offre ogni anno a 100 startup italiane percorsi su 9 mercati esteri – di cui 4 negli Stati Uniti (New York, Chicago, Houston, San Francisco), Singapore, Francia, Regno Unito, Germania, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Giappone, Cina – per un periodo di 8 settimane.