Il Mississippi devastato dal tornado: almeno 26 i morti, ingenti danni nelle contee colpite

Ha lasciato sul suo cammino una scia di distruzione il devastante tornado che si è abbattuto sul Mississippi. Un video girato a Rolling Fork, la città di 1.700 abitanti che è stata la più colpita, ha mostrato tetti divelti, auto ribaltate e interi quartieri rasi al suolo . I forti temporali e le raffiche di vento hanno percorso oltre 100 miglia (160 chilometri) attraverso il Mississippi, colpendo diverse città lungo il percorso. Almeno 26 i morti e decine le persone ferite . Migliaia di persone in Mississippi, Alabama e Tennessee sono rimaste senza elettricità. Colpita anche la Georgia, dove il governatore Brian Kemp, ha dichiarato lo stato di emergenza . "Mentre continuiamo a monitorare e a lavorare con i partner locali per affrontare i danni durante il giorno, chiedo a tutti i georgiani di unirsi a noi nella preghiera per coloro che sono stati colpiti", ha detto Kemp. Il radar ha indicato almeno un tornado domenica mattina a LaGrange, in Georgia, a circa un'ora a sud di Atlanta.

Il presidente Joe Biden ha definito le immagini dal Mississippi "strazianti" e ha promesso di mettere a disposizione dello Stato le risorse federali. "Faremo tutto il possibile per aiutare. Saremo lì per tutto il tempo necessario", ha dichiarato in una nota. "Jill e io stiamo pregando per coloro che hanno perso i loro cari nei devastanti tornado del Mississippi e per coloro i cui cari sono dispersi", si legge nella nota del presidente. Il finanziamento federale comprende sovvenzioni per alloggi temporanei, riparazioni domestiche e prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate. E i primi aiuti sono arriivati nelle scorse ore.

Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso nella contea di Sharkey, sede di Rolling Fork - situata a circa 70 miglia a nord-ovest della capitale dello Stato Jackson - e nelle contee vicine. Vittime si sono registrate anche nelle contee di Humphreys, Carroll e Monroe, ha riferito l'agenzia di gestione delle emergenze. “La perdita si farà sentire per sempre in queste città”, ha scritto su Twitter il governatore dello stato Tate Reeves che ha dichiarato lo stato di emergenza. "Preghiamo affinché la mano di Dio sia su tutti coloro che hanno perso famiglia e amici".

Malary White, portavoce dell'Agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi, ha detto che la valutazione dei danni è in ancora corso. "La nostra priorità in questo momento, specialmente per i primi soccorritori locali, è la sicurezza della vita e la responsabilità delle persone ed esserce certi che siano al sicuro", ha spiegato intervistata da Cbs News WJTV. "La mia città è scomparsa", ha detto alla Cnn il sindaco di Rolling Fork, Eldridge Walker. "Devastazione: se guardo da sinistra a destra, non vedo altro. Molte famiglie stanno soffrendo. Questa comunità si trova in una situazione che non ci saremmo mai aspettati". E ancora: "Le case che vengono distrutte possono essere sostituite ma non possiamo sostituire una vita". Per le persone colpite dalla devastazione ha pregato Papa Francesco: "Preghiamo anche per la popolazione dello Stato del Mississippi, colpite da un devastante tornado" ha detto ieri in piazza San Pietro.