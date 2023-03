Il prossimo Air Force One non avrà i colori scelti da Trump

Le forze aeree Usa hanno rivelato i nuovi colori che avrà l'aereo della Casa Bianca, il famoso Air Force One utilizzato per i suoi spostamenti dal presidente degli Stati Uniti: saranno diversi da quelli scelti da Donald Trump.



Per i due nuovi aerei in costruzione, Joe Biden ha scelto il bianco-azzurro, i colori storici introdotti da John Kennedy oltre 60 anni fa.



Prima di lasciare la Casa Bianca nel gennaio 2021, il suo predecessore aveva invece detto di voler cambiare i colori dei futuri aerei, optando per bianco-rosso-blu scuro; un modellino del prossimo aereo con questi colori era in mostra su un tavolino della stanza ovale.



I colori che aveva scelto, però, hanno creato problemi tecnici nella realizzazione dei nuovi velivoli: un comunicato dell'Air Force ha avvisato che ci saranno ritardi.