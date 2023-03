Il ritorno dei Duran Duran: in arrivo il nuovo album. Ci sarà anche Andy Taylor

Era stato allora Simon Le Bon a leggere una toccante lettera in cui il chitarrista spiegava che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico in stadio 4.

L'annuncio della sua malattia era arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles dei Duran Duran. In tanti si aspettavano una reunion della band, ma Andy non era riuscito a partecipare per le sue condizioni di salute.

Nei giorni scorsi John Taylor aveva rivelato al Mirror che il cantante Simon Le Bon sarebbe presto andato a Ibiza per registrare con Andy nuovo materiale.

"Andy suona la chitarra nel nuovo album. Se fosse venuto a Los Angeles e fosse venuto allo show televisivo, probabilmente non ci avremmo nemmeno pensato. Questo è accaduto come conseguenza di quella cosa. Ci sono molte cover nell'album, canzoni che hanno avuto molto significato per noi quando eravamo ragazzini. Quindi averlo all'interno del progetto è fantastico. Le Bon sta andando a Ibiza per lavorare con Andy. Vorrei essere lì. Penso che sarà fantastico. Per loro sarà davvero intenso. Non lavorano in studio insieme da forse 10 o 20 anni".

Il nuovo album, che arriva a poca distanza da Future Past, uscito nel 2021 in occasione dei 40 anni di carriera del gruppo, sarà composto principalmente da cover.

I Duran Duran, band da oltre cento milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono attualmente in tour in Europa e negli Stati Uniti. Con il ritorno del “terzo Taylor”, il prossimo album sarà il primo dopo molti anni che vede Simon, John, Nick, Andy e Roger ancora insieme.