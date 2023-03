Il "Sol dell'Avvenire", il film di Moretti che arriva nelle sale il 20 aprile

È stato diffuso il primo poster de “Il Sol dell’Avvenire”, il nuovo film di Nanni Moretti che arriverà al cinema il prossimo 20 aprile. Ambientato tra gli anni ’50 e ’70 nel mondo del circo e del grande schermo, il film è stato girato a Cinecittà, prodotto dalla Sacher Film e da Fandango con Rai Cinema e sarà distribuito da 01 Distribution.

Ancora non si conosce la trama, ma le indiscrezioni che circolano parlando di un film divertente, lasciando intravedere un ritorno di Moretti alla commedia, genere che lo ha consacrato tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ’80.

Già il finale di “Tre piani” , film del 2021 dove per la prima volta Moretti si è basato su un'opera altrui e non su un soggetto originale, lasciava intuire che il regista avrebbe potuto, per il futuro, mettere da parte le atmosfere intimiste e talvolta cupe di alcuni suoi film come "Habemus Papam", "Mia madre" e "Tre piani" stesso.

“Il Sol dell'Avvenire” vede protagonisti il suo regista, Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova, e Moretti lo ha sceneggiato insieme a Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella.

Rumors danno il film tra i titoli della selezione per il festival di Cannes che si svolgerà dal 16 al 27 maggio e la sua uscita di poco precedente non solo è ammessa, ma sarebbe anche una tradizione per i film di Moretti andati a Cannes.