La storia di Damian, il tifoso solitario: da Bolzano a Benevento per tifare la sua squadra Südtirol

Cosa non si fa per amore della propria squadra. La foto dell'unico tifoso in tribuna ha fatto il giro del web. Al termine del match, vinto per 2-0 dalla sua squadra del cuore, anche i calciatori del Südtirol sono andati a salutarlo e ringraziarlo sotto la curva, regalandogli la maglia di Andrea Masiello.

Insomma, un ultrà buono, con una passione celebrata da tutti, anche dal suo adorato club che lo ha invitato allo stadio per la prossima partita.

“Masiello mi ha regalato la maglia“, ha raccontato il bolzanino Damian Gruber, spiegando la complica organizzazione solitaria del viaggio, "Sono andato in auto da Bolzano a Bergamo, poi in aereo a Napoli e lì ho noleggiato un’auto. Mi piace andare in trasferta e vedere città, stadi e tifoserie nuove”.

Allo stadio, nel settore curva, non c'era nessun altro tifare i biancorossi di Bolzano. Solo lui. Con la sua sciarpa orgogliosamente mostrata: “Vado allo stadio dalla stagione 2009/10, da quando siamo saliti in C1". Damian lavora come impiegato, ed è grazie alle ferie concesse dal suo capo, che riesce a seguire la sua squadra, di cui è abbonato, “In una stagione importante come questa, la tifoseria ci tiene tanto ad essere presente in trasferta. Stavolta è stato diverso, perché si trattava di un infrasettimanale. Non tutti riescono ad organizzarsi. Ho 25 anni, sono nato e cresciuto a Bolzano e nella vita faccio l’impiegato. Grazie a Dio ho un grandissimo capo che, conscio della mia sconfinata passione per il Südtirol, mi mi dà sempre i permessi per seguire la squadra in tutta Italia”.

Anche la tifoseria del club avversario lo ha omaggiato in curva con uno striscione "Onore a chi macina chilometri".