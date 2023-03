Il viaggio della presidente di Taiwan negli Stati Uniti. Pechino: "Una provocazione"

Il tour della presidente taiwanese Tsai Ing-wen nel continente americano irrita la Cina. Tsai, in partenza per un viaggio che la porterà in Guatemala e Belize, transiterà da New York e Los Angeles e potrebbe incontrare lo speaker della Camera statunitense McCarthy durante il passaggio in California.

Una mossa che Pechino ha definito come una “provocazione” che "metterebbe a rischio la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan", come ha detto in una conferenza stampa Zhu Fenglian, portavoce dell'ufficio cinese per gli affari di Taiwan, minacciando “contromisure risolute”.

“Lo scopo - ha aggiunto - è creare un incidente per promuovere la politica “una Cina, una Taiwan, così da sostenere l'idea dell'indipendenza di Taiwan a livello internazionale e cercare il sostegno delle forze anti-cinesi negli Stati Uniti ”.

Gli Stati Uniti considerano eccessiva la reazione cinese e definiscono i piani della presidente Tsai coerenti con la politica dell'unica Cina che riconosce diplomaticamente Pechino, non Taipei.

Tsai dovrebbe transitare per New York, dove riceverà un premio dal think tank Hudson Institute, il 30 marzo, e per Los Angeles il 5 aprile sulla via del ritorno. Si tratta del suo primo “viaggio” negli Stati Uniti dal 2019 - un breve scalo durante il quale non aveva incontrato rappresentanti politici di primo piano - e del settimo durante la sua presidenza.

Se dovesse essere ricevuta da McCarthy a Los Angeles, a poco più di sette mesi dalla visita sull'isola di Nancy Pelosi, si tratterebbe del primo incontro sul suolo americano tra un presidente della Camera Usa e un leader taiwanese, e la prospettiva ha fatto arrabbiare Pechino. Anche perché tra meno di un anno a Taiwan si vota per le presidenziali - dove Tsai non potrà ricandidarsi - e il “vertice” potrebbe essere percepito come un implicito sostegno americano al Partito progressista democratico, inviso ai funzionari cinesi.

La Cina rivendica Taiwan come propria e ha risposto alla visita di dell'ex presidente della Camera Nancy Pelosi con esercitazioni su larga scala intorno all'isola autogovernata che ha promesso di riconquistare con la forza, se necessario.

“Le pressioni esterne non fermeranno la nostra determinazione a uscire nel mondo”, ha detto la presidente di Taiwan prima di imbarcarsi sul volo che la porterà negli Stati Uniti e ha aggiunto: “Non cederemo e non provocheremo. Taiwan camminerà con fermezza sulla strada della libertà e della democrazia e andrà nel mondo. Sebbene questa strada sia accidentata, Taiwan non è sola”.