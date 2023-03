In sei mesi Twitter ha perso oltre metà del suo valore.

Twitter varrebbe meno della metà di quanto Elon Musk l'aveva pagata al momento dell'acquisto. In sei mesi l'azienda ha perso così oltre 24 miliardi di dollari di valore. I calcoli si basano su quamnto ha scritto lo stresso Musk in un memo inviato ai suoi dipendenti e trapelato sui media americani. Nel documento interno destinato allo staff di Twitter, Musk stima il valore della società in meno di 20 miliardi di dollari, contro i 44 di cinque mesi fa quando lo ha acquisito.