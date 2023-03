Incendio a Roma: fiamme in un parcheggio delle Poste, 16 auto distrutte

Un rogo scoppiato nella notte a Roma: il fuoco in un parcheggio delle Poste Italiane, situato nella zona Sud della Capitale, nel quartiere di Centocelle.

Nell'incendio - in via Palmiro Togliatti, in periferia - distrutte 16 autovetture, di proprietà di Poste Italiane. Nessuna persona è rimasta coinvolta: sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, la polizia.

I veicoli coinvolti sono stati completamenti distrutti dalle fiamme: erano tutti posteggiati in un'area esterna.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.