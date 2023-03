Informativa di Piantedosi al Senato. Renzi: "L'identità italiana è salvare vite"

L'Aula del Senato, in apertura di seduta, ha osservato un minuto di silenzio per il senatore Bruno Astorre, morto pochi giorni fa. "È con dolore che voglio invitare l'assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio in ricordo del nostro caro senatore Bruno Astorre. La commemorazione con l'intervento dei parlamentari di tutti i gruppi e concordato con la capogruppo del Pd avverrà in altra occasione, ma credo che in questo momento sia giusto ricordarlo insieme con un minuto di silenzio", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Poi l'informativa di Piantedosi al Senato, che ha ricalcato quanto detto prima alla Camera. Undici applausi, tutti dai banchi dei senatori della maggioranza, hanno sottolineato altrettanti passaggi dell'informativa del ministro dell'Interno. In silenzio le opposizioni. Solo qualche cenno di disappunto espresso in un paio di occasioni come quando il ministro, proprio come a Montecitorio, ha letto l'elenco dei migranti morti sotto i precedenti governi e poi quando ha parlato del dispiacere per il fraintendimento delle sue dichiarazioni. Al rumoreggiare del centrosinistra, qualche senatore del centrodestra ha urlato: “Piantatela”. Al termine dell'informativa i parlamentari della maggioranza si sono alzati in piedi.

Applausi e complimenti a Renzi da Pd e M5s in aula

Applausi da parte dei parlamentari delle opposizioni al termine dell'intervento di Matteo Renzi nell'aula del Senato e strette di mano di alcuni, per complimentarsi. Con un intervento molto duro contro il governo e la maggioranza, il senatore e leader di Italia viva ha parlato a nome del Terzo polo nel dibattito sull'informativa del ministro. Al termine, si sono avvicinati allo scranno di Renzi, tra gli altri, i senatori dem, Dario Franceschini e Pierferdinando Casini, e Stefano Patuanelli del M5s.

"In questi anni si è affermato il principio che l'identità nazionale si afferma attraverso i respingimenti, alzando i muri. Non condivido l'analisi: l'identità italiana da Virgilio, che vede la fondazione della città attraverso un popolo di naufraghi, è di chi salva le vite non di chi fa respingimenti", ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi. "Se esce la Guardia di Finanza per una operazione di polizia e poi deve tornare indietro perché il mare è alto, perché poi non esce la Guardia Costiera per intervenire? Questa è la domanda a cui lei non ha risposto e questo è il punto che lei non ha chiarito".

"Qui nessuno si può permettere di dire agli altri che si fa sciacallaggio - ha aggiunto Renzi - dopo la strage nel Canale di Sicilia del 2015 Meloni chiese che io venissi indagato per strage di Stato, questo sì è un atto di sciacallaggio. Io non chiedo e non chiederò le dimissioni di Piantedosi, ma Salvini quando io ero al governo chiese 137 volte le dimissioni del ministro Alfano", ha aggiunto Renzi. "Anche al M5S ricordo che fu Conte a cambiare le regole con i decreti Salvini, chiunque voglia parlare di sciacallaggio deve farsi un esame di coscienza". "C'è o non c'è una questione europea? Si c'è. Ma se c'è questo si risolve andando a fare gli accordi in Europa ma non con i Paesi di Visegrad", ha aggiunto Renzi.

"Noi non useremo le parole di sciacallaggio politico usate dalla Meloni quando era all'opposizione. Per noi non siete criminali, siete inadeguati, che forse per le sfide planetarie che ci aspettano è ancora peggio". Lo ha detto Barbara Floridia, del M5s, in Senato. "Ringraziamo il presidente Mattarella per la sua presenza che ha coperto delle assenze". "Noi siamo nati nella parte del mondo dove la terra è più sicura del mare. Davanti alla tragedia di Cutro dovremmo tutti stare in silenzio e poi chiedere scusa per i morti, ma siccome da questo governo le scuse non sono arrivate le facciamo noi".

"Le parole del ministro fanno chiarezza e pongono fine a una pagina buia della nostra politica. Ringrazio Mattarella: in quella palestra ognuno di noi si univa al pianto di chi ha perso la vita cullando un sogno di un futuro migliore". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli. "È un dolore che unisce il Paese. Poi la politica dovrebbe trovare compattezza nel trovare soluzioni. Il governo l'ha fatto continuando a chiedere che il dossier migrazione venisse trattato al livello europeo, chiedendo che 20 Stati europei condividano oneri e responsabilità. Sui colpevoli, gli scafisti, non ci dovrebbero essere dubbi. La sinistra, invece, - conclude Ronzulli - è stata impegnata per lucrare qualche zero virgola dimenticandosi di schierarsi dalla parte dello Stato. Ribadisco pieno supporto al governo e alla sua linea. Vada avanti ministro perché gli italiani sono con lei".

"Da Piantedosi solo parole per tenere a bada l'indignazione dell'opinione pubblica, dopo aver introdotto norme che criminalizzano le operazioni di soccorso, equiparandole al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo ha detto in Aula, al Senato, la presidente del gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger. “Ci voleva questa tragedia - ha aggiunto - per sentire un ministro di destra elencare orgogliosamente i numerosi salvataggi delle autorità italiane perché, fino ad ora, davanti le tragedie, si sentiva parlare solo di blocco navale”.

"Le spiegazioni del ministro Piantedosi sono tardive e del tutto inappropriate. Una sfilza di parole per coprire una risposta burocratica che dimostra indifferenza di fronte all'orrore su quanto avvenuto a Cutro. Su quelle navi, su quei barchini non ci sono carichi residuali ma donne, uomini, bambine e bambini. Chi ha sbagliato? Dove si è inceppata la catena di comando? Perché non sono state salvate? Ebbene su questo dal ministro dell'Interno Piantedosi solo risposte evasive e da Salvini neanche quelle. Sulla tragedia di Cutro la maggioranza e il governo sono andati in difficoltà. Senza il Presidente Mattarella l'intero Paese sarebbe stato coperto di vergogna". Lo afferma in Aula il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.

Citato Mattarella, in piedi solo le opposizioni

Applausi per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dai gruppi delle opposizioni presenti e in piedi nell'aula del Senato. Seduti e fermi, invece, quelli di maggioranza. A citare il capo dello Stato in Aula è stato il presidente del gruppo Misto, Peppe De Cristofaro, parlando dell'omaggio di Mattarella ai migranti morti nel naufragio di Cutro.

"Esprimo tutto il mio disappunto per le polemiche che hanno investito il governo da parte di un'opposizione incosciente e vile. Si sono schierati più sul lato dei delinquenti che su quello dei poliziotti". Lo afferma Michaela Biancofiore, (Udc-Noi Moderati). "L'Europa finora è stata incapace di trovare soluzioni: sino a ora sono stati 5mila i morti in Mediteranneo: l'anno peggiore è stato il 2016, con i governi Renzi e Gentiloni, il più basso con il Conte 1, con i decreti Salvini. L'incidente è stato causato dai maledetti scafisti. Solo un'opposizione disperata e cattiva può pensare che Meloni abbia voluto questi morti: l'opposizione alla fine ha attaccato le forze dell'ordine, ha fatto sciacallaggio. Fatevene una ragione - conclude rivolto al centrosinistra - il governo Meloni va a gonfie vele".

"Non sono state salvate vite umane e il racconto propagandistico e securitario di questo governo si è infranto al largo di Crotone. Ciò che è accaduto a Cutro, lo scaricabarile successivo, l'errore nella catena di comando sono tutti fatti su cui si farà luce, ma c'è un elemento incontrovertibile che ha aperto una ferita profonda nel Paese: quelle famiglie in fuga dall'Afghanistan dei talebani, dal Pakistan degli insanabili conflitti, della Siria bombardata e terremotata, quei profughi provenienti da territori di guerra e disperazione, potevano essere salvati. E in un Paese civile, di fronte alla enormità di ciò che è accaduto, le responsabilità si accertano. Ministro, quei profughi affogati e abbandonati al largo di Crotone non sono carico residuale, come nel linguaggio burocratico a cui ci ha abituato. Anzi, a quei profughi che scappano dalla guerra la Costituzione italiana offre una protezione totale all'articolo 10, nella prima parte dove sono sanciti i diritti fondamentali, come ricordato del presidente Mattarella". Lo ha detto la capogruppo del Pd in Senato, Simona Malpezzi.

"Troviamo ammirevole l'entusiasmo, anche da parte della maggioranza, sull'Ue: là noi vediamo solo indifferenza. Noi vorremmo andare oltre. Perché non coinvolgere la Nato in un controllo per stabilizzare i paesi del nord dell'Africa? Convinciamo gli alleati che il Mediterraneo allargato diventi strategico. Serve presidiare quelle aree: potrebbe essere la soluzione anche per queste persone". Lo afferma il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo al Senato dopo l'informativa del ministro Piantedosi. "Siamo increduli e amareggiati. C'è una narrazione secondo cui il dl Ong ostacola e criminalizza i soccorsi, in realtà è una codificazione in legge del codice di condotta adottato dal ministro Minniti con il Pd al governo". Al titolare del Viminale Romeo esprime "fiducia da tutta la maggioranza".

"Ministro, da uomo di onore, lei ha mantenuto impegno preso in commissione, la ringrazio di aver risposto a doverosa sollecitazione, giunta anche da me. Come da lei ricostruito dichiaro che nessuna responsabilità possa essere imputata alle istituzioni italiane, che hanno operato con realtà e abnegazione. Fratelli d'Italia è al suo fianco". Così il presidente delle commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, di FdI, si è rivolto a Matteo Piantedosi, al termine dell'informativa a Palazzo Madama. Balboni, che in commissione aveva chiesto al ministro di chiarire se vi fossero state "lacune" nelle operazioni di salvataggio, ha poi aggiunto: "La tragedia di Cutro è uno di quei momenti che imporrebbe unità politica, lo dovremmo alle vittime. Putroppo non è stato così: pochi minuti dopo il naufragio, abbiamo assistito a speculazioni. Le accuse non colpiscono il governo ma la Repubblica, le istituzioni e la loro credibilità".