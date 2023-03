L'intervista a Shoigu: "Quando arriva la pace?". E il ministro si gira e se ne va

Il canale televisivo russo Zvezda, di proprietà del ministero della Difesa russo, ha tagliato un video in cui il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, non risponde alla domanda su quando aspettarsi la pace in Ucraina.

La prima versione del video, registrata dopo i colloqui russo-cinesi del 21 marzo al Cremlino, dura 19 secondi. Inizialmente, viene pubblicato sul canale Telegram Zvezda, ma poi viene tagliato un frammento e viene una versione ritoccata, difatti censurata dalla stessa Zvezda.

Durante la registrazione, Shoigu risponde alle domande di un giornalista, inclusa quella sull’esito della guerra in Ucraina. "Qualsiasi guerra finisce con la pace", dice Shoigu. A quel punto il corrispondente della Zvezda chiede al ministro se può precisare in quanto tempo arriverà la pace. Shoigu lo guarda, si gira silenziosamente e se ne va, lasciando la domanda senza risposta.