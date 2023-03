È morto intorno all'una del mattino il manager musicale Vincenzo Spera, fondatore e direttore di Duemila GrandiEventi: il manager era stato investito in serata da uno scooter in corso Magenta a Genova. L'imprenditore è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del San Martino. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dell’équipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una.