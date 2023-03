Investito e ucciso in monopattino, arrestato il responsabile: aveva la patente revocata

È stato arrestato il responsabile dell’incidente mortale avvenuto questa notte alle 3 a Milano, all’angolo tra via Beldiletto e viale Famagosta.

La vittima, un uomo di 33 anni originario dell’Ecuador, era a bordo del mezzo elettrico quando è stato investito da un’auto guidata da un 25enne con precedenti penali e a cui era stata già revocata la patente.

Quando il 118 è intervenuto le condizioni del ferito erano apparse subito gravi: intubato e portato in codice rosso, incosciente, al Policlinico, ne è stata dichiarata la morte questa mattina.

Dai primi accertamenti era risultato che l’auto investitrice si fosse fermata, ma mancava il guidatore.

A bordo, gli agenti della polizia locale avevano trovato una ragazza italiana positiva al test per alcol e droga. La 25enne in un primo momento aveva raccontato di essere lei alla guida salvo poi, di fronte a evidenti incongruenze, ammettere che al volante ci fosse un altro, suo coetaneo. L’uomo, rintracciato, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Sembrerebbe che il monopattino, proveniente da via Famagosta, abbia svoltato a sinistra in via Beldiletto, senza dare la precedenza all'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il semaforo aveva il lampeggiante giallo.