Iran, graziati 22 mila manifestanti, mentre Teheran continua a tessere la tela diplomatica verso Est

Per il 44° compleanno della Rivoluzione celebrato l'11 febbraio scorso, la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, aveva annunciato un'amnistia per "decine di migliaia" di manifestanti arrestati durante gli ultimi 178 giorni dall'inizio della protesta antigovernativa iniziata con la morte di Masha Amini a causa di un velo messo male. Quasi 83mila (82.656) prigionieri sono stati rilasciati da quel giorno, dissidenti, intellettuali, semplici cittadini. Di questi, oggi, in 22 mila sono stati graziati: inizialmente condannati o accusati per il loro coinvolgimento nelle proteste seguite alla morte della 22enne curda che ancora oggi scuote la tenuta del governo degli ayatollah nato nel 1979. La grazia è stata annunciata dal capo della magistratura della Repubblica islamica Gholamhossein Ejei. Alcuni rilasciati dietro cauzione. Oltre agli arresti, sono 527 le vittime in poco meno di 6 mesi, di cui 71 giovanissimi adolescenti. 4 le condanne a morte eseguite, una anche in pubblico. La protesta cominciata contro l'uso obbligatorio del velo islamico ha gettato sulla Repubblica islamica l'ombra di un Paese oscurantista e retrogrado in cui i diritti umani sono calpestati. Di recente anche l'avvelenamento di centinaia di studentesse ha messo Teheran in una difficile posizione internazionale cominciata già qualche anno fa con le sanzioni occidentali per la il mancato accordo sul nucleare (Jcpoe) e con la sospetta vendita di armi alla Russia nella guerra in Ucraina. E per questo che mai come oggi l'Iran, paese tra i più ricchi al mondo di petrolio, rischia l'isolamento internazionale a cui ora cerca di mettere riparo coltivando relazioni diplomatiche con quelli che non considera nemici storici come Israele e Stati Uniti, e tendendo la mano alla ‘neutrale’ Cina.

Ozan KOSE / AFP/File Proteste in Iran

Dopo la recente visita di Raisi a Pechino la Cina ha fatto da paciere nelle relazioni una volta difficili tra la sciita Teheran e la sunnita Riad. La svolta nel Golfo Persico ha suscitato il plauso della comunità internazionale preoccupata per un'escalation nei conflitti sia nell'area mediorientale che in quella che alcuni analisti considerano come la "nuova guerra fredda" con gli Usa. "L'Ue è sempre incoraggiata quando vede segnali di normalizzazione nelle relazioni, mai come oggi il mondo ha bisogno di riconciliazioni e normalizzazioni. Apprezziamo ogni sforzo diplomatico che porti a risultati importanti", ha spiegato Peter Stano, portavoce della Commissione europea per la politica estera che rimarcando l'importantza della superpotenza cinese ha ribadito la richiesta affinchè Pechino usi la sua influenza per convincere la Russia a fermare la guerra in Ucraina.

AFP Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko oggi a Teheran

Nell'ambito di questo ambizioso piano, oggi a Teheran è in visita il Presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko che con l'omologo iraniano ha firmato una roadmap per la cooperazione bilaterale fra il 2023 e il 2026. Lo ha annunciato lo stesso Raisi tramite Irna. Teheran e Minsk sono contro l'unilateralismo, ha detto Raisi sottolineando l'espansione della cooperazione tra stati indipendenti per affrontare alcuni problemi, come ad esempio le sanzioni occidentali. Iran e Bielorussia hanno posizioni comuni a livello regionale e internazionale, ha affermato Lukashenko aggiungendo che i due paesi mirano alla formazione di un mondo giusto e multipolare. "Siamo pronti a condividere la nostra esperienza con l'amichevole Bielorussia", ha detto Raisi. "Potete fidarvi di noi", ha risposto Lukashenko. Ben otto i memorandum d'intesa, incluso nel settore bancario, firmati tra i due paesi, mai come oggi facenti parte di delicatissimi equilibri strategici e di pace sia in Medio Oriente che in Asia. L'intesa, era stata avviata a margine del vertice Sco di Shanghai del settembre 2021, e pone le basi per la cooperazione in politica, economia, rapporti consolari, scienza, tecnologia, istruzione, arte, media e turismo. I leader dei due Paesi, entrambi coinvolti in azioni di sostegno della guerra di Putin in Ucraina, il primo con l'autorizzazione ai militari russi a usare il territorio della Bielorussia come base per lanciare attacchi e il secondo con la fornitura di droni, hanno anche firmato un accordo intergovernativo di cooperazione per l'estradizione.