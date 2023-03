Iran, primi arresti per le studentesse: 5.000 intossicate col gas da chi le vuole fuori dalla scuola

Ci sono i primi arresti per gli avvelenamenti delle studentesse iraniane. E' Teheran a darne l'annuncio alla televisione di Stato: abbiamo arrestato "un certo numero di sospetti in cinque province" per i casi di intossicazione che si sono verificati nel Paese, ha detto il vice ministro dell'Interno iraniano, Majid Mirahmadi, non fornendo però ancora i dettagli sull'identità dei presunti colpevoli né il movente.

Un primo rapporto del comitato scientifico ordinato dal Ministero della salute riferisce che "alcuni studenti sono stati esposti a una sostanza irritante (non ancora identificata ndr)". Cominciati dalla città Santa di Qom, i misteriosi attacchi hanno interessato - in quattro mesi - 230 scuole in 25 province della Repubblica islamica creando forti tensioni nel contesto già molto fragile della protesta cominciata a settembre dopo la morte di Mahsa Amini al grido di Donna Vita Libertà.

Fonti non confermate hanno attribuito l'attacco a sospetti gruppi religiosi radicali che vorrebbero le ragazze fuori dalle scuole e dal diritto all'istruzione. Divieto, purtroppo, già in atto contro le donne nel vicino Afghanistan talebano.

La loro colpa principale sarebbe stata quella di aver mostrato solidarietà alla protesta cominciata col rifiuto del velo islamico obbligatorio.