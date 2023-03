Iran, liberata dopo 4 anni l'attivista Sepideh Qoliyan: è uscita dal carcere di Evin senza il velo

L'attivista iraniana Sepideh Gholian è stata scarcerata dopo circa quattro anni e sette mesi di detenzione.

Lo ha annunciato lei stessa su Twitter pubblicando un video in cui la si vede gridare di gioia per la strada senza il velo, obbligatorio in pubblico per le donne nella Repubblica islamica.

Nel video con cui ha dato l’annuncio del rilascio l'attivista indossa un vestito tradizionale, non ha il velo e pronuncia alcuni slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei e nel post su Twitter scrive: "Questa volta sono uscita con la speranza di vedere la libertà in Iran, sperando nella liberazione di tutti i prigionieri politici, soprattutto delle donne".

Sepideh Gholian ha 28 anni, era stata arrestata una prima volta nel 2018 in seguito a una protesta sindacale a cui aveva partecipato come giornalista: dal carcere aveva denunciato ripetutamente, attraverso lettere e messaggi, gli abusi a cui sono soggetti nelle carceri iraniane i prigionieri politici e in particolare le donne. In una delle ultime lettere, a gennaio, aveva raccontato le torture con cui vengono estorte le false confessioni.

Era stata brevemente rilasciata su cauzione dopo qualche mese nel 2018, ma poi nel gennaio 2019 di nuovo arrestata e condannata a cinque anni per crimini “contro la sicurezza nazionale”.