Iran, ancora proteste, scioperi e scuole chiuse per la festa del fuoco

Chi pensava che la protesta iraniana si fosse fermata sbagliava. Gli attivisti hanno convocato tre giorni di manifestazioni e scioperi in occasione delle tradizionali celebrazioni della festa di 'Chaharshanbe Suri' (چهارشنبهسوری) la notte che precede l'ultimo mercoledì prima del capodanno iraniano (21 marzo) che quest'anno cade il 14 marzo.

Il nome persiano deriva dalla combinazione di due parole “mercoledì” e “rosso” , il colore del fuoco che agisce da agente purificatore nella festa. Secondo la tradizione al tramonto si da alle fiamme legna o tutto ciò che non serve più, in uno spazio aperto e libero, arrivando perfino a saltare sopra il fuoco.

Mai come quest'anno la festa assume le caratteristiche del simbolico: le fiamme della festa e quelle della rivolta hanno cominciato a bruciare già ieri notte in diverse città iraniane, non solo nella capitale ma anche a Sanandaj, Mashhad e Kamiyaran. La Bbc in farsi fa sapere che la polizia è pronta a utilizzare agenti antisommossa e perfino personale “in borghese” per fermare possibili dimostrazioni. Durante le manifestazioni è stata criticata duramente la Guida suprema Ali Khamenei ed è stato intonato lo slogan "Donna, Vita, Libertà", simbolo delle proteste esplose in settembre dopo la morte di Masha Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita mentre era in custodia dalla polizia morale per aver indossato male il velo islamico obbligatorio.

Il quotidiano Etemad fa sapere che le autorità hanno deciso di chiudere anche le scuole. In diverse province: nel Kurdistan, a Qom e Qazvin, già da questa mattina aule deserte per prevenire incidenti dopo che i manifestanti hanno promesso "tre notti di fuoco" per la festa chiamata anche di Nowruz, considerata sacra nel Paese.