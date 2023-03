Irene Pivetti a processo. L'ex presidente della Camera è accusata di evasione e autoriciclaggio

Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l'ipotesi, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali.

Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice che ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia. A giudizio anche altre cinque persone, tra cui l'ex pilota di rally Leo Isolani.

Alla ex presidente della Camera viene contestato, insieme agli altri indagati, di avere aiutato a evadere imposte per oltre 5 milioni di euro. Il dibattimento si aprirà il prossimo 13 giugno davanti alla quarta sezione penale del tribunale.