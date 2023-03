No delle Isole Marshall al deposito di scorie radioattive di Tokyo: "L'oceano libero dal nucleare"

Castle Bravo è il nome in codice dell’operazione condotta dagli Stati Uniti il 1° marzo 1954 – quindi, 69 anni fa – nel corso della quale una bomba all’idrogeno di potenza devastante fu sganciata sull’atollo di Bikini (che fa parte delle Isole Marshall). L’esplosione, potentissima e distruttiva (che sprigionò un’energia più di mille volte superiore alle bombe di Hiroshima e Nagasaki del 1945) accese nel cielo del Pacifico una luce accecante e apocalittica, che invase l’orizzonte e terrorizzò gli sparuti abitanti di quegli arcipelaghi tropicali, suggestivi ed esotici.

Poche ore dopo l’esplosione, una strana neve cominciò a posarsi sui tetti delle capanne di paglia di quelle isole, suscitando la curiosità e l’interesse dei bambini del luogo, che non avevano mai visto nevicare. Tempo qualche giorno e tutti coloro che erano entrati in contatto con quella neve misteriosa cominciarono ad ammalarsi e ad accusare sintomi sospetti: vomito, pelle irritata, capelli che cadevano a ciuffi dalla testa. Anni dopo, progressivamente, gli abitanti delle Isole che erano state usate come “cavie” per i test nucleari statunitensi registrarono anche un’impennata dei casi di tumore, per non parlare di aborti spontanei e neonati venuti alla luce con malformazioni e patologie rare. I morti furono centinaia.

Ripercorrere quei tragici fatti di quasi settant’anni fa ci porta alla battaglia odierna che la Repubblica delle Isole Marshall, insieme alle Isole Fiji e alla Polinesia francese, sta ingaggiando con le autorità giapponesi sullo smaltimento delle acque reflue derivanti dal disastro di Fukushima del 2011, causato dal terremoto (magnitudo 9) e dallo tsunami che colpì la costa orientale dell’arcipelago nipponico, causando quasi ventimila morti e più di 2500 dispersi.

“Gli abitanti delle isole del Pacifico hanno un legame spirituale sia con la terra che con l'oceano. Quindi tutto questo si riferisce ancora una volta alla questione dell'avvelenamento di gran parte della nostra popolazione, delle nostre famiglie” ha detto James Bhagwan, attivista anti-nucleare delle Fiji e segretario generale della Pacific Conference of Churches.

Il piano di Tokyo prevede, nei prossimi mesi, lo scarico programmato di oltre 1,3 milioni di tonnellate di acqua contaminata in quello che è l’oceano più grande del mondo. Da luogo usato per esperimenti nucleari a discarica nucleare, quindi: questo sembra essere il destino degli esotici arcipelaghi polinesiani. Al momento, le scorie sono stoccate in più di mille serbatoi di acqua nella prefettura nord-orientale di Fukushima.

Quando arrivò la scossa, il maremoto inondò la centrale elettrica annessa all’impianto nucleare, mettendo fuori gioco i sistemi di raffreddamento. Da allora, i tecnici e i funzionari della centrale, d’accordo col governo giapponese, hanno cercato di raffreddare i reattori danneggiati iniettando più di cento tonnellate di acqua al giorno. Oggi, a più di dieci anni da quella tragedia, Tokyo sta esaurendo lo spazio per immagazzinare l’acqua contaminata. Da qui, il progetto di trovare una nuova “discarica” dove potersi liberare di quel liquido nocivo. Una “discarica” individuata nelle Isole Marshall, appunto, trattate già decenni fa come una sorta di “cloaca radioattiva” a cielo aperto.

“Dobbiamo prevenire azioni che ci porteranno, ingannandoci, verso un altro grave disastro di contaminazione nucleare per mano di altri” ha dichiarato Henry Puna in un seminario pubblico, il mese scorso. Puna è stato primo ministro delle Isole Cook e ed è l’attuale segretario generale del Forum delle Isole del Pacifico, un blocco regionale di ben 17 nazioni insulari.

Motarilavoa Hilda Lini, funzionaria di Stato di Vanuatu, nell’unirsi alla protesta e dando man forte alle tante voci critiche che si sono levate contro questa ipotesi di “smaltimento”, ha citato uno slogan del movimento Nuclear Free and Independent Pacific: “Se è sicuro, scaricalo a Tokyo, testalo a Parigi e conservalo a Washington. Ma mantieni il nostro Pacifico libero dal nucleare”.