Israele, Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa

"Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di rimuovere il ministro della Difesa Yoav Gallant", ha dichiarato l'ufficio del primo ministro in una nota.

Gallant nei giorni scorsi si era espresso contro la riforma della giustizia, fortemente voluta dal primo ministro, che sta infiammando il paese. L'ormai ex ministro aveva chiesto di fermare l'iter della riforma e aprire il dialogo con le opposizioni.

Gallant è un membro del partito Likud di Netanyahu e i suoi commenti e il seguente licenziamento aprono una spaccatura nella coalizione di governo israeliana, già delicatamente equilibrata, che potrebbe significare l'impossibilità di portare avanti i piani.

Gallant aveva detto che la pausa è necessaria "per la sicurezza di Israele".

Il premier Netanyahu "sta danneggiando la sicurezza nazionale e ignorando gli avvertimenti di tutte le figure di sicurezza. E' un pericolo per lo Stato di Israele". Così il leader dell'opposizione Yair Lapid dopo l'annuncio.

La decisione sarebbe stata presa anche su richiesta della parte più oltranzista dell’esecutivo, in particolare del falco di ultradestra Itamar Ben Gvir. A sostituire Gallant dovrebbe essere l'attuale ministro dell'Agricoltura Avi Dichter, anche lui del Likud, che aveva scelto di appoggiare la posizione di Gallant per poi ripensarci nello spazio di 24 ore affrettandosi a dichiarare la sua intenzione di votare la riforma. A rappresentare la necessità per l'esecutivo di serrare i ranghi - mentre altri esponenti del Likud come Yuli Edelstein e David Bitan hanno espresso vicinanza a Gallant - è il fattore tempo. L'intenzione del governo, nonostante il moltiplicarsi delle proteste in piazza, è infatti quella di varare l'intero provvedimento per la settimana entrante e, in ogni caso, prima della pausa della Knesset per la Pasqua ebraica. Non a caso è stata convocata una commissione della Knesset che deve esaminare la questione chiave del Comitato di nomina dei giudici della Corte Suprema. L'obiettivo di Netanyahu è di portare a 11 i membri del Comitato (invece dei 9 di oggi) assicurando la prevalenza dei componenti di nomina politica sui tecnici.

Altra intenzione del premier sarebbe nominare David Amsalem (Likud e noto oppositore dei poteri della Corte Suprema) secondo ministro della Giustizia che affianchi l'attuale responsabile Yariv Levin, ritenuto uno dei due architetti della riforma. Neanche l'opposizione però intende mollare, e alle proteste di piazza aggiunge le petizioni alla Corte Suprema contro Netanyahu. Ad esempio, il premier ora ha una settimana di tempo per rispondere alla Corte che ha accolto un'istanza della ong “Movimento per la qualità del governo” che accusa il premier di aver violato la legge avendo annunciato l'intenzione di occuparsi della riforma: in pieno conflitto di interessi, secondo la ong, visto il processo contro di lui in corso a Gerusalemme. Netanyahu si è fatto scudo di una recentissima legge approvata dalla maggioranza di destra che stabilisce l'incompatibilità di un primo ministro in carica solo in caso di problemi fisici o psichici e non per altro. Sul fronte delle piazze, gli oppositori hanno manifestato tutto il giorno sotto casa di Dichter e di Levin e indetto a Tel Aviv “la settimana della democrazia”. I media poi hanno dato ampio risalto ad una fonte dell'esercito secondo cui – sulla linea di Gallant - i nemici di Israele giudicano ora lo Stato ebraico "debole e limitato nella capacità di reazione" a causa delle spaccature provocate nel Paese dalla riforma.

E a Tel Aviv a Kaplan, nel centro della città, è stata indetta una manifestazione. L'annuncio su vari gruppi whatsapp "Bibi ha licenziato Gallant, la dittatura è già qui. Non restiamo indifferenti e andiamo a una manifestazione spontanea a Kaplan!"