Israele: in 630.000 in piazza contro la riforma della giustizia. Dodicesimo sabato di manifestazioni

Un numero record di 630.000 persone è sceso in piazza nelle principali città israeliane per protestare contro la controversa riforma giudiziaria, nel dodicesimo sabato consecutivo di manifestazioni, nel giorno in cui il ministro della Difesa Yoav Gallant ha chiesto pubblicamente di fermare la legislazione, primo membro del governo a farlo. Poco dopo anche il ministro dell'Agricoltura, Avi Dichter, ha chiesto di “mettere in pausa” l'iter di riforma. La manifestazione centrale di Tel Aviv conta circa 300.000 persone; 65.000 persone hanno manifestato a Haifa, 22.000 a Gerusalemme e 20.000 a Beersheva. Proteste in oltre 120 diverse parti del Paese, secondo il “Movimento Ombrello di Resistenza contro la Dittatura in Israele”, un'organizzazione di diversi gruppi civili.

La polizia ha arrestato almeno tre persone a Tel Aviv quando decine di manifestanti hanno bloccato l'autostrada Ayalon, una delle arterie principali della città, e ha tirato fuori cannoni ad acqua per disperdere l'assembramento. Dopo dodici sabati consecutivi di manifestazioni di massa dall'annuncio della controversa riforma giudiziaria il movimento di protesta sta guadagnando slancio mentre la legislazione passa all'esame della Knesset. "Lo dico ad alta voce e pubblicamente: per il bene dello Stato di Israele e dei nostri figli, dobbiamo fermare questo processo legislativo", ha dichiarato Gallant, leader di uno dei ministeri chiave di Israele e veterano del partito conservatore Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu, in un discorso televisivo.