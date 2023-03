Istat: "L'Inflazione a febbraio scende al 9,2%"

Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), a febbraio "si consolida la fase di rapido rallentamento" dell'inflazione. Al lordo dei tabacchi si registra un aumento dello 0,3% su base mensile e del 9,2% su base annua, da +10,0% nel mese precedente.

Il rallentamento si deve alla flessione su base annua dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da -12,0% a -16,7%) e alla decelerazione di quelli degli energetici non regolamentati (da +59,3% a +40,8%).

Accelera in questo mese il “carrello della spesa”. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano infatti un'accelerazione in termini tendenziali al +13,0% (dal +12,0% del mese precedente), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rimangono pressoché stabili (da +8,9% a +9,0%).

In accelerazione i prezzi degli alimentari lavorati (da +14,9% a +16,2%) e non lavorati (da +8,0% a +8,4%).

In accelerazione a febbraio, sempre su base annua, anche i prezzi dei tabacchi (da una variazione tendenziale nulla a +1,8%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,1%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +5,9% a +6,3%).

L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +6,0% del mese precedente a+6,4%, quella al netto dei soli beni energetici da +6,2% a+6,5%.

Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +14,1% a +12,5%), mentre al contrario si accentua quella relativa ai servizi (da +4,2% a +4,4%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -8,1 punti percentuali, da -9,9 di gennaio.

L'inflazione acquisita per il 2023, ovvero la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell'anno, è pari a +5,5% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi).