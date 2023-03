Italia a secco. La primavera anticipa le primizie: fave e asparagi già sui banchi del mercato

Un inverno dal clima anomalo che si fa sentire nell'inconsueto anticipo di primavera che stanno vivendo le coltivazioni italiane.

Dal punto di vista climatologico l'inverno che sta per finire ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,21 gradi come media storica. Il 2023 si classifica come il più bollente di sempre con una temperatura, fino ad ora, al Nord di 1,44 gradi superiore la media storica, ma l'anomalia riguarda in realtà l'intera Penisola dove la temperatura è stata comunque superiore di 0,76 gradi. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione dell'equinozio di primavera che scatta lunedì 20 marzo alle ore 22,24, sulla base dei dati Isac Cnr.

L'inverno, sottolinea la Coldiretti, ha anche lasciato l'Italia del Nord a secco con precipitazioni al di sotto della media dopo un 2022 in cui è caduta il 30% di pioggia in meno. Gli effetti sono evidenti con i grandi laghi che hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 22% del lago di Como al 37% del lago di Garda fino al 44% di quello Maggiore mentre il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,2 metri, come in piena estate, e si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arco alpino e appenninico.