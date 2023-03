Jerry Calà su Twitter: "Su di me commenti ignobili, non li leggo"

"Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Lo ha scritto su Twitter Jerry Calà.

L'attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, dove si trovava per girare un nuovo film.

Calà, 71 anni, era in albergo nel capoluogo campano quando è stato colpito da un infarto e trasportato d'urgenza nella Clinica Mediterranea.

E' in buone condizioni e sarà dimesso presto. Ha già detto di non vedere l'ora di tornare sul set di “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, il film a cui stava lavorando in questi giorni.