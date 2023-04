Joe Biden: "Lasciate andare Gershkovich". Espellere diplomatici? "Non è questo il piano"

Let him go, “lasciatelo andare”. Con questa formula, davanti ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento prima che lasciasse la Casa Bianca per un viaggio in Mississipi, il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha chiesto alla Federazione Russa il rilascio di Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal arrestato per presunto spionaggio.

A una successiva domanda di un cronista, che chiedeva se intendesse espellere diplomatici russi in risposta all'arresto, ha risposto: "Non è questo il piano, al momento". Era stato un editoriale del quotidiano finanziario a scrivere che “sarebbe il minimo” che l'ambasciatore di Mosca fosse mandato via dal paese, e anche i giornalisti russi che vi lavorano, affermando che “il primo dovere del governo degli Stati Uniti è proteggere i propri cittadini, e troppi governi oggi ritengono di poter arrestare e incarcerare gli americani impunemente” e che "la tempistica dell'arresto sembra una provocazione calcolata per mettere in imbarazzo gli Stati Uniti e intimidire la stampa straniera che ancora lavora in Russia".

La posizione del Wall Street Journal non è passata inosservata al Cremlino: “Dal momento che questo giornalista è stato colto in flagrante, la situazione è ovvia”, ha replicato il portavoce Dmitry Peskov, "il giornale è libero di chiedere l'espulsione di tutti i giornalisti russi, ma questo non dovrebbe accadere. Non c'è alcun motivo per farlo. Sarebbe assurdo e sbagliato limitare i diritti dei giornalisti in buona fede", ha aggiunto sottolineando che tutti i giornalisti stranieri con un accreditamento valido "possono e continuano a svolgere le loro attività giornalistiche nel nostro paese, non subiscono alcuna restrizione e lavorano perfettamente bene. Ma in questo caso ci troviamo di fronte ad attività di spionaggio mascherate da giornalismo", ha aggiunto.

Un altro botta e risposta, nelle ore precedenti, aveva coinvolto Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, e Marija Zacharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Il primo aveva twittato: "L'Ue condanna la detenzione di Evan Gershkovich, giornalista e cittadino statunitense, in Russia. I giornalisti devono poter esercitare liberamente la loro professione e meritare protezione. Le autorità russe dimostrano ancora una volta il loro sistematico disprezzo per la libertà dei media".

Sprezzante la replica di Zacharova: "Dai prova, Josep, delle tue parole: difendi Julian Assange e Marat Kasem. Per amore dell'equilibrio", ha scritto su Telegram, facendo riferimento al cofondatore di Wikileaks, in carcere a Londra, di cui gli Usa chiedono l'estradizione, e al direttore dell'edizione lituana dell'agenzia Sputnik, arrestato lo scorso gennaio.

Intanto molti giornalisti internazionali stanno aderendo alla campagna di solidarietà lanciata da Pjotr Sauer, collaboratore del quotidiano britannico The Guardian, con un appello a inviare a Gershkovich lettere in carcere : "Il nostro caro amico Evan dovrà passare i prossimi due mesi in un carcere di Mosca", si legge nell'appello postato sui social, "vorremmo fargli sapere quanto è sostenuto. Se vi andasse di scrivergli una lettera, inviatela per favore a questo indirizzo: FreeGershkovich@gmail.com, la tradurremo in russo, come richiesto dalla legge".