Processo Juve. Il pm Santoriello rinuncia a sostenere l'accusa

Le polemiche erano nate intorno al video del 2019, diventato virale lo scorso mese, in cui il pm pronunciava la frase "Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus", durante il convegno "Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva", nel quale stava spiegando perché aveva chiesto l'archiviazione di 5 dirigenti della Juventus, tra i quali Andrea Agnelli, nel procedimento per presunte irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016.

Ma Ciro Santoriello è anche il pm che ha chiesto il rinvio a giudizio di 12 dirigenti della Juventus, tra i quali ancora una volta Andrea Agnelli, nell'inchiesta “Prisma” sulle presunte plusvalenze nella compravendita di giocatori.

In attesa dell'udienza preliminare, fissata per lunedì prossimo, 27 marzo, contro gli ex vertici della Juventus, tra i quali oltre Andrea Agnelli, anche Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, il pm ha deciso di presentare una dichiarazione di astensione dal procedimento. In aula, l'accusa sarà rappresentata dagli altri due magistrati che hanno lavorato sull'inchiesta, Mario Bendoni e Marco Gianoglio.

Intanto, Anna Maria Loreto, procuratore della Repubblica a Torino, sede del processo, secondo l'Ansa, ha "apprezzato l'alto senso istituzionale e senso di lealtà e attaccamento all'ufficio" del magistrato" e “preso atto” dell'astensione.