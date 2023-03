Kiev: la Russia sta usando una nuova 'superbomba' teleguidata, planante e ad alta precisione

I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba teleguidata, planante e ad alta precisione del peso di 1,5 tonnellate, lo riporta il sito Defense Express, che cita sue fonti anonime. Si tratta della bomba UPAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019, durante la fiera della difesa MAKS-2019. L'ordigno è lungo più di 5 metri, ha un diametro di 0,4 metri ed è progettato per colpire obiettivi altamente protetti essendo in grado di caricare 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. Dotato di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, può essere lanciato da un'altitudine di 15 km fino a una distanza massima di 50 km, con un raggio di errore possibile fino a 10 metri.

La notizia è stata confermata anche dal portavoce dell'aeronautica ucraina Yuriy Ihnat, che nell'occasione ha ribadito che per l'Ucraina è fondamentale ricevere i caccia occidentali: "Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi". Lo riporta Ukrainska Pravda. Ihnat ha proseguito sottolineando che le bombe UPAB-1500B possono causare più distruzione dei razzi e che i sistemi Patriot possono aiutare a difendersi dagli aerei che sganciano tali bombe, ma sono necessari molti sistemi di questo tipo. "Gli aerei sono più mobili, possono volare per intercettare gli stessi bombardieri e con missili con una gittata di oltre 150 km allontanare almeno questi aerei e impedire loro di sganciare queste bombe", ha concluso.

La bomba teleguidata è stata usata qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina. Non si conosce quale sia stato l'obiettivo. Parlando al MAKS 2019, il direttore generale della regione GNPP Igor Krylov ha affermato che l'UPAB-1500B-E ha superato i test. Questi sistemi sono in fase di consegna ai militari e sono già stati firmati i primi contratti di esportazione. Il sito Defense Express sottolinea comunque che l'uso di questo tipo di bombe da parte di Mosca rimane un fenomeno isolato.