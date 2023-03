Kim Jong-un avverte Stati Uniti e Corea del Sud: "Misure di deterrenza più potenti"

La Corea del Nord ha adottato "importanti misure concrete" di deterrenza militare: lo hanno riferito i media statali alla vigilia delle più importanti esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud degli ultimi cinque anni.

Le misure sono state concordate in una riunione della commissione militare del partito al governo presieduta dal leader Kim Jong-un. "L'incontro ha discusso e adottato importanti misure pratiche per rendere l'uso della deterrenza militare più efficace, potente e offensivo", secondo l'agenzia di stampa ufficiale Kcna che ha aggiunto che l'azione mira a "affrontare la situazione attuale in cui le provocazioni da parte di Stati Uniti e Corea del Sud raggiungono la linea rossa".

Venerdì il leader nordcoreano ha ordinato all'esercito di intensificare le esercitazioni e di tenersi pronto per “due missioni strategiche", la prima per “scoraggiare la guerra” e la seconda per ”prendere l'iniziativa in guerra", secondo KCNA.