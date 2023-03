L'8 marzo di Janada e Mariam, perseguitate in Nigeria per la loro fede

Per i loro sguardi non serve traduzione. Raccontano il dolore, la paura, lo smarrimento. Raccontano una realtà drammatica, vissuta da ragazze che come Mariam e Janada vengono perseguitate per la loro fede cristiana; vittime, come moltissime altre donne e uomini, della violenza e del terrorismo di Boko Haram. Mariam Joseph ha 19 anni, è riuscita a fuggire dai miliziani, nell'agosto del 2022, dopo essere rimasta prigioniera per 9 anni. Venne rapita nel 2013 insieme ad altre decine di persone, condotta in un campo, rinchiusa in una gabbia, e ridotta in schiavitù. Uno dei suoi fratelli è stato ucciso davanti a lei, una sorella è ancora prigioniera. "Le parole non possono esprimere ciò che ho vissuto" racconta all'Acs (Acn - Aid to the Church in Need), la fondazione "Aiuto alla Chiesa che soffre". La sua è una testimonianza dolorosa e difficile.

Così come quella di Janada Markus, 22 anni, rapita più volte insieme ai suoi famigliari. Nel 2018 gli uomini li circondano improvvisamente mentre si trovano nella loro fattoria, puntano un machete contro il padre minacciandolo di morte se non avesse abusato della figlia. L'uomo si rifiuta e si dice pronto a morire pur di non commettere un tale abominio, così lo uccidono decapitandolo davanti alla sua famiglia. Mentre racconta la sua storia Janada non trattiene le lacrime, eppure il suo sguardo resta fisso, la sua voce ferma.