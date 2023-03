La battaglia per Bakhmut nei tunnel dell'acciaieria: i Wagner nell'impianto Azom, Kiev resiste

Una battaglia “epica”, che fa tornare alla mente l'assedio dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol, ma in un nuovo contesto strategico sul campo dove le brigate mercenarie Wagner - quasi un anno dopo - lottano anche per dimostrare la loro supremazia sul campo rispetto all'esercito regolare russo, in una guerra intestina delle forze russe che - forse - è una lotta di potere, politica, proiettata verso il futuro del conflitto. Oggi si combatte anche sottoterra a Bakhmut, nella rete di tunnel dell'impianto industriale Azom. Almeno secondo i mercenari della brigata Wagner: sul canale del gruppo paramilitare di Yevgeny Prigozhing qualche giorno fa, hanno pubblicato immagini che li ritraggono nell'impianto per la lavorazione di metalli nel centro della città, lo stesso in cui a Dicembre il presidente Volodymyr Zelensky consegnò medaglie ai difensori della città dove adesso infuria la battaglia.