La Cassazione conferma la condanna dell'ex carabiniere Costa per lo stupro di Firenze

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni per Pietro Costa, uno dei ex carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi, di 19 e 21 anni, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze, dopo averle riaccompagnate con l'auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli.

In primo grado Costa era stato condannato a 5 anni e mezzo e poi la Corte d'appello di Firenze ha ridotto la condanna a 4 anni.

L'altro ex carabiniere, Marco Camuffo, che aveva scelto il rito abbreviato e quindi è stato processato separatamente, è stato già condannato definitivamente dalla Cassazione, lo scorso aprile, a 4 anni e 4 mesi.

I fatti relativi alla violenza

La vicenda comincia al “Flò” di Piazzale Michelangelo, una discoteca frequentata anche da studenti stranieri. I due carabinieri arrivano al locale chiamati dal proprietario, insieme ad altre due Gazzelle, per sedare una rissa. Lì incontrano le due studentesse che poi hanno accompagnato a casa con l’auto di servizio. Secondo le prime informazioni raccolte nell'immediatezza dell'evento, all’uscita della discoteca le ragazze hanno chiesto informazioni a dei carabinieri in servizio, che prima le avrebbero aiutate a cercare un taxi e, poi, si sarebbero offerti di accompagnarle a casa. E la violenza sarebbe avvenuta proprio nello stabile di Borgo Santi Apostoli, in pieno centro, dove abitavano le due studentesse.

Alle ore 4:00 del mattino le ragazze chiedono aiuto, una delle loro coinquiline chiama la polizia che riceve la denuncia per violenza e avvia il protocollo dei controlli con visite specialistiche in due ospedali, assistenza psicologica e trasferimento in una residenza protetta, dove il giorno dopo le raggiungono i familiari.

Che le ragazze siano effettivamente salite sull’auto dei carabinieri è stato confermato dalle telecamere di sicurezza lungo il tragitto, e altre telecamere mostrano che l’auto ha sostato per una ventina di minuti davanti allo stabile in cui le due giovani. Altri documenti attestano che dei due militari si perdono le tracce per circa un'ora: i due si allontanano da Borgo Santi Apostoli intorno alle 3:00 e rientrano in contatto con la centrale alle 4:00.

Nella prima sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 21 febbraio 2020 si legge "La ricostruzione per quanto fedele e congruente dei cinque, sei minuti incriminati – scrivono i giudici – si può ricondurre alle iniziative parallele dei due militari che, in un corto circuito mentale e presi da istinti normalmente controllabili, hanno messo a rischio la loro stessa carriera nell’arma oltre a commettere un reato dallo stesso Costa definito mostruoso".