La centrale nucleare perde acqua radioattiva, lo rivela quattro mesi dopo

La perdita di acqua radioattiva fu confermata il 22 novembre 2022. Ma solo oggi la società Xcel Energy annuncia di aver “rilevato e trattato” la fuga di liquido contaminato in una centrale nucleare nel nord degli Stati Uniti, sottolineando che non c'è stato "alcun rischio" per gli abitanti e per l'ambiente.

La perdita, secondo quanto dichiara la società, riguarda acqua contaminata da trizio - un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Si tratterebbe di 400mila galloni, più di un milione e mezzo di litri. Ma sarebbe rimasta confinata al sito dell'impianto atomico, che si trova a Monticello, vicino Minneapolis, nello Stato americano del Minnesota. L'acqua contaminata "non è stata rilevata al di fuori delle strutture o nell'acqua potabile locale", scrive Xcel Energy in un comunicato, e la situazione "non rappresenta un rischio per la sicurezza e la salute della popolazione locale o per l'ambiente". "La perdita è stata fermata e non ha raggiunto il fiume Mississippi o fonti di acqua potabile contaminate". Un funzionario di Xcel Energy aggiunge che la società continua a "raccogliere e trattare l'acqua potenzialmente interessata, monitorando le vicine fonti di acque sotterranee". Xcel Energy stima di aver finora recuperato circa il 25% del trizio rilasciato. La perdita "proveniva da un tubo che correva tra due edifici".

I funzionari locali stanno "monitorando gli sforzi di Xcel Energy per ripulire" il rilascio di acqua, sostiene la Minnesota Pollution Control Agency (MPCA), l'organo pubblico deputato a controllare situazioni di inquinamento ambientale: “Sapevamo della presenza di trizio in un pozzo di monitoraggio, ma l'azienda non aveva ancora identificato la fonte della perdita - ora che conosciamo quanta acqua contaminata si è diffusa nell'ambiente possiamo rendere pubbliche queste informazioni".

Quando le è stato chiesto perché non abbia condiviso l'informazione prima, l'azienda ha risposto che non c'era “minaccia immediata per la salute e la sicurezza”. Già nel 2009 era stata segnalata una piccola perdita di trizio dalla stessa centrale.

In questi stessi giorni, il Giappone si prepara a riversare in mare una enorme quantità di acqua radioattiva, quella usata per raffreddare i reattori della centrale di Fukushima che si fusero 12 anni fa in conseguenza di un forte terremoto.