La Commissione europea risponde a Giorgia Meloni: sui migranti "servono soluzioni a lungo termine"

La Commissione europea ha risposto alla lettera che la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni aveva inviato ai vertici dell'Unione subito dopo il naufragio dei migranti sulla spiaggia di Cutro. Nella lettera, Meloni sosteneva che "serve una politica unica europea sui rifugiati che preveda il sostegno al di fuori dei confini Ue di chi è colpito da guerre e calamità, e corridoi umanitari legali e sicuri per i profughi che gli stati europei decidono di accogliere sul proprio territorio", sottolineando inoltre che "occorre sviluppare e potenziare i canali legali di migrazione, distinti tra chi ha diritto alla protezione internazionale e chi intende accedere per ragioni di lavoro", e allo stesso tempo "contrastare, senza tentennamenti, i clan criminali che alimentano l'immigrazione illegale di massa".

"Abbiamo risposto alla lettera della premier Giorgia Meloni", ha riferito la portavoce della Commissione responsabile per gli Affari interni, Anitta Hipper, rispondendo a un giornalista durante il briefing quotidiano per la stampa a Bruxelles. "Il contenuto della risposta - ha detto la portavoce - riconosce ciò che abbiamo discusso molte volte qui in sala stampa: che abbiamo bisogno di soluzioni sostenibili di lungo termine per queste tragedie. Ed è in linea con il messaggio che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva inviato prima del Consiglio europeo" del mese scorso, "sul bisogno di raddoppiare i nostri sforzi per approvare il Patto sull'immigrazione e l'asilo", da tempo bloccato dai governi in Consiglio Ue. Hipper ha menzionato poi "la necessità di agire ora con misure operative mirate in tutti i settori: la protezione internazionale, la lotta alle reti criminali dei trafficanti, i rimpatri per coloro che non hanno diritto a restare nell'Ue, e anche l'offerta di percorsi sicuri per l'immigrazione legale".