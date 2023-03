La Commissione Ue in pressing: lo Stato italiano recuperi l’Ici non pagata dalla Chiesa

Aiuti di Stato illegali concessi a enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili dal 2006 al 2011: Bruxelles torna a chiedere al governo italiano di recuperare gli arretrati dell’Ici non pagata da Chiesa ed enti non profit per l’esenzione prevista fino al 2011 e bollata dalla Commissione europea come aiuto di Stato.

La decisione fa seguito a una sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea, sentenza che annullava parzialmente una decisione di Bruxelles del 2012 nella quale si dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero.

Oggi, l’esecutivo comunitario riconosce l’esistenza di difficoltà per le autorità italiane nell’identificare i beneficiari delle esenzioni, ma conclude che ciò non sia sufficiente per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale. Bruxelles evidenzia che “l’Italia potrebbe utilizzare i dati delle dichiarazioni presentate ai sensi della nuova imposta sugli immobili e integrarli con altri metodi, comprese le autodichiarazioni”.

La Commissione europea chiarisce inoltre che “il recupero non è richiesto quando gli aiuti sono concessi per attività non economiche o quando costituiscono aiuti ‘de minimis'”.

Ma quanti sono i soldi in ballo? Secondo le diverse stime si va da un minimo di un miliardo e mezzo fino alla somma enorme di 11 miliardi in 5 anni di tasse mai richieste dallo Stato italiano.