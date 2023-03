"La cooperazione non è sfruttamento, è tale solo se si fa da pari a pari", così Giorgia Meloni

"Sulla politica estera in passato l'Italia ha avuto posizioni altalenanti: non scegliere è più redditizio. Oggi invece la politica non se lo può più permettere e nelle difficoltà ringrazio Dio per essere costretta a fare delle scelte, con la possibilità di dare a questa nazione una politica industriale, economica, un'idea per le riforme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale" alla presenza dell'autore, direttore di Civiltà cattolica, e del segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin.

"Dieci anni fa a quest'ora Bergoglio veniva eletto papa, quando si affacciava a piazza San Pietro annunciando che avrebbe assunto il nome di Francesco ha pronunciato la frase sulla 'fine del mondo' che era la più efficace delle presentazioni. A dieci anni di distanza questo è il tratto piu' distintivo del suo pontificato, il suo tratto piu' marcato e' l'attenzione alle periferie, fisiche e esistenziali".

Serve "un approccio non predatorio della cooperazione allo sviluppo, non è un caso che il nostro lavoro di Italia come capofila nel rapporto con l'Africa l'abbiamo definito Piano Mattei per l'Africa, abbiamo preso l'esempio di un uomo che non arrivava per togliere e portare via, arrivava per lasciare qualcosa". Così ancora la presidente del Consiglio: "La cooperazione è tale solo se si fa da pari a pari ma non è sempre la cooperazione che abbiamo visto, soprattutto nei confronti dell'Africa che non è un Continente povero ma sfruttato".