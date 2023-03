La fame non è un gioco: la raccolta fondi di Amref per l'Africa

In Africa è in corso una delle più gravi crisi alimentari degli ultimi quarant’anni: milioni di persone stanno affrontando una situazione di fame acuta a causa di una delle peggiori siccità degli ultimi decenni, aggravata da anni di conflitti interni e instabilità, dall'impatto della pandemia COVID-19 e dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, dovuto in parte anche alla guerra in Ucraina.

L’Africa è uno dei continenti più colpiti dal cambiamento climatico, sebbene contribuisca solo al 2-3% delle emissioni di gas serra. Il conflitto in Ucraina sta avendo ripercussioni sui prezzi di cibo, energia e fertilizzanti e aggravando drammaticamente le condizioni di insicurezza alimentare. L’Africa dipende dalla Russia e dall’Ucraina per le importazioni di grano per circa il 40%. Secondo le simulazioni della FAO, il numero di persone sottonutrite a livello globale potrebbe aumentare tra i 7,6 e i 13,1 milioni entro il 2023 proprio a causa degli effetti del conflitto in Ucraina.

Proprio contro la crisi alimentare in Africa, Amref lancia la campagna di raccolta fondi “La fame non è un gioco” con l'obiettivo di raggiungere e portare assistenza ad oltre 315 mila persone.

La campagna andrà in onda sulle Reti Rai - con il sostegno di Rai Per la Sostenibilità - dal 6 al 12 marzo.

Si potrà donare con SMS solidale o rete fissa attraverso il numero 45537

Grazie ai suoi sostenitori Amref garantisce acqua pulita, cure mediche, cibo, formazione e sensibilizzazione a 60 milioni di persone ogni anno, in più di 30 Paesi dell’Africa. “Sostenere questa campagna di Amref vuol dire salvare dalla fame e garantire un futuro a più di 315.000 persone” spiega Guglielmo Micucci - Direttore di Amref Italia, in Ruanda. Con la campagna “La fame non è un gioco”, cui aderiscono anche gli storici amici di Amref Caterina Murino, PIF, Dario Vergassola insieme agli sportivi Hervé Barmasse, Giovanni Soldini, Max Sirena, Amref mira a rafforzare gli interventi attivi nelle aree più fragili di Burkina Faso, Sud Sudan e nelle zone semi-desertiche dell’Etiopia e del Kenya.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa.

Fiorella Mannoia, Martin Castrogiovanni, Gabriele Cirilli e Gigio Alberti sono i protagonisti dello spot di campagna, ideato e realizzato dai registi Luca e Marcello Lucini.