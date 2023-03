La Finlandia anche quest'anno è il paese più felice del mondo

La Finlandia è di nuovo in cima alla classifica dei “paesi più felici del mondo” secondo il World Happiness Report, pubblicato non a caso nella Giornata mondiale della Felicità e che prende in considerazione parametri come il sostegno sociale, il reddito, la salute, la libertà, la generosità e l'assenza di corruzione.

I finlandesi sono al comando da sei anni di fila e il podio, ancora una volta, è tutto “nordico”. Seguono infatti Danimarca e Islanda, poi Israele, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Svizzera, Lussemburgo e Nuova Zelanda. E l'Italia? Il nostro Paese perde due posizioni e scende dalla trentunesima alla posizione numero 33, subito dopo la Spagna e prima del Kosovo.

Tra i primi dieci spicca la Lituania. La nazione baltica è salita costantemente negli ultimi sei anni. Basti pensare che nel 2017 era 52esima. E anche gli altri paesi baltici, Estonia (n. 31) e Lettonia (n. 41), sono saliti in classifica. Afghanistan e Libano, dilaniati dalla guerra, rimangono i due paesi più infelici nel sondaggio.