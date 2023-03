La foto inedita della Regina con Carlo bambino e la dedica a tutte le mamme del mondo

Va detto che ogni anno Carlo e la moglie postano gli auguri alle rispettive mamme, usando cioè ciascuno una foto della propria (che nel caso di Camilla è sempre lo stesso scatto). Come in questo post pubblicato su Twitter nel 2021.

Questa però è la prima volta che il messaggio appare sull'account ufficiale della famiglia reale dal momento che Clarence House, pagina social dell'allora erede al trono, è stata chiusa subito dopo la morte della sovrana.

Sia su Twitter che su Instagram, molti utenti rievocano Lady Diana, segno di una polemica mai spenta, che vede Camilla ancora in una posizione defilata nell'indice di gradimento dei reali - in decima posizione dopo Harry, con una popolarità in calo via via che ci si avvicina al giorno dell'incoronazione.

Stranamente silente, per il momento, l'account dei nuovi principi di Galles. Lo scorso anno fu la piccola Charlotte a inviare un messaggio alla nonna mai conosciuta: “Cara nonna Diana ti penso nel giorno della Festa della Mamma”.