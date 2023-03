La Francia nega l'estradizione di Vincenzo Vecchi, l'ultimo condannato per il G8 2001

La Corte d'appello di Lione, in Francia, ha respinto la richiesta italiana di estradare Vincenzo Vecchi, condannato nel 2012 in via definitiva a 11 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di devastazione e saccheggio (inesistente oltralpe) in relazione alle proteste del luglio 2001 contro il G8 di Genova. "Nonostante abbia vissuto per un periodo con falsa identità, per 13 anni ha costruito relazioni, famiglia, ha lavorato e partecipato alle attività della comunità - spiegano i giudici - e questi diritti devono considerarsi da tutelare rispetto a una condanna per fatti accaduti nel lontano 2001 che pare a tutti gli effetti sproporzionata". Maxime Tessier, legale dell'uomo insieme a Catherine Glon, esprime su Twitter “grande sollievo e gioia”.

L'ufficio del procuratore generale ha tre giorni di tempo per impugnare la decisione. "A Lione ha prevalso il buon senso democratico e lo spirito delle leggi. Siamo felici e orgogliosi di questo", scrive il Comitato di sostegno a Vecchi in una nota, in cui si chiede inoltre “solennemente alla Procura della Repubblica di non ricorrere alla Corte di Cassazione, ponendo così fine, in modo elegante e dignitoso, a questa vicenda delirante". “Restiamo cauti, ci siamo già stati scottati. Ma è comunque un sollievo per tutti. Non siamo mai stati così vicini all'obiettivo", ha detto Jean-Pierre Guenanten, uno dei membri dei componenti del comitato. Una conferenza stampa con i legali che seguono la vicenda è stata annunciata per domani.