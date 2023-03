La Goggi interpreta 'Fai rumore' di Diodato, il cantautore si commuove e la ringrazia via social

Loretta ‘fa rumore’ .

Nell'ultima puntata del suo show ‘Benedetta Primavera’ in onda venerdì scorso in prima serata su Rai 1, l'intramontabile Goggi ha scatenato un'emozione collettiva, in studio e non solo.

A toccare particolarmente il pubblico è stata l'interpretazione del brano ‘Fai rumore’ del cantautore Diodato che, con questa canzone vinse il Festival di Sanremo nel 2020.

La performance della Goggi, che le ha fatto conquistare una standing ovation da parte del pubblico in studio, ma è esplosa anche sui social.

A essere particolarmente colpito anche lo stesso Diodato che ha deciso di ringraziare la Goggi con un commovente messaggio sul suo profilo Twitter in cui posta una parte della canzone registrata dal televisore di casa con in sottofondo il singhiozzo della madre, toccata dall'interpretazione della Goggi.

“Grazie Loretta Goggi. Quella che si sente piangere in sottofondo è mia madre. Quando me lo ha mandato ho pianto un po’ anch’io”, scrive Diodato su Twitter.