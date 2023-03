La missione di Paolo Gentiloni in Tunisia: cosa può fare l'Europa per disinnescare la crisi a Tunisi

Il commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni, è arrivato in Tunisia per valutare la praticabilità di un piano europeo di assistenza finanziaria al paese nordafricano.

Per ragioni non chiarite in un primo tempo è saltato (ma poi ha avuto luogo) l’incontro con il presidente Kais Saied, ma al tavolo con la delegazione Ue ci sono la premier Najla Bouden Ramadan, unica donna a capo del governo in un paese arabo, diversi ministri, il governatore della Banca Centrale Marouane Abassi, i rappresentanti del settore privato e della società civile.

Al centro dei colloqui, la richiesta di investimenti e aiuti di cui Tunisi ha bisogno per tamponare una crisi economica e finanziaria che rischia di portarlo al collasso, facendo esplodere una situazione di già fortissima instabilità politica.

La Tunisia affronta infatti la fase più drammatica di una crisi economica che si trascina ormai da molti anni.

La cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini, che nel gennaio 2011 pose fine ai 23 anni di dittatura di Ben Alì dando il via ad analoghe rivolte in altri paesi arabi (Libia, Egitto e Siria), nasceva da un profondo disagio sociale dovuto a disoccupazione e povertà diffusa.

Oltre a una domanda di libertà, quella dei tunisini era soprattutto una domanda per il diritto al lavoro e a un’esistenza dignitosa.

La classe politica emersa dalla rivoluzione, guidata da Ennhada, il partito ispirato alla Fratellanza Musulmana, aveva due missioni: riformare lo stato in chiave democratica, combattendo corruzione e disparità sociali, e avviare un piano di rilancio economico capace di stabilizzare il sistema produttivo, creare nuovi posti di lavoro e garantire redditi per standard di vita più elevati.

Dieci anni però sono trascorsi quasi invano: le riforme democratiche sono rimaste incompiute e l’economia è rimasta in ginocchio mentre i nuovi partiti si sono avvitati in una eterna litigiosa stagione di conflitti che ha solo prodotto innumerevoli avvicendamenti di governo.

I tunisini dal 2018 hanno ricominciato a protestare, scendendo in piazza contro fame, disoccupazione e corruzione, fino al golpe di velluto con cui il Presidente della Repubblica nel luglio 2021, denunciando la litigiosità dei partiti e la corruzione, ha sospeso il parlamento e licenziato il governo, assumendo su di sé tutti i poteri.

Un trauma enorme per l’unico paese uscito dalle primavere arabe seguendo un percorso verso la democrazia. Saied, però, ha avuto campo libero grazie all’appoggio silenzioso di polizia e forze armate e, quel che più conta, grazie al consenso di una larga parte della popolazione, anch’essa silenziosa, convinta che la soluzione dell’uomo forte al comando fosse l’ultima carta disponibile per uscire da una crisi peraltro esasperata dalla pandemia e dallo stop al turismo che permette a molti tunisini di sopravvivere.

Ma, ovviamente, neppure Saied può fronteggiare difficoltà così profonde. Per questo, già dalla scorsa primavera, il governo di Tunisi ha avviato un confronto con il Fondo Monetario, con la Banca Mondiale, con l’Europa, con i fondi dei ricchi paesi arabi del Golfo per ricevere finanziamenti e investimenti.

Ma sono trattative complesse. L’Fmi, ad esempio, è pronto a concedere 1,9 miliardi di dollari, ma in cambio chiede riforme severe: risanamento delle imprese pubbliche, controllo dei salari, ridimensionamento dei sussidi. Alcune di queste sono riforme pericolosamente impopolari: infatti, un quinto dei circa 12 milioni di tunisini sopravvive solo grazie a quei sussidi statali che l’Fmi chiede di ridimensionare; tagliarli adesso rischierebbe di innescare nuove proteste di massa. Proteste che andrebbero ad aggiungersi alla mobilitazione permanente dei partiti estromessi da Saied, islamisti in testa, i quali accusano il presidente di aver avviato una restaurazione autoritaria.

L’Europa, oltre alle riforme strutturali, chiede a Saied che siano ristabiliti e rispettati i valori democratici. Una richiesta che mette in imbarazzo Saied e lo indebolisce agli occhi dell’ampio fronte politico che lo contesta.

Il baratro su cui vacilla la Tunisia non è soltanto economico, ma anche e soprattutto sociale e politico. Del resto, è dal 2018 che i giovani tunisini, perduta ogni fiducia sull’uscita dalla crisi, ingrossano le fila dei migranti in fuga verso l’Europa sulle rotte dei trafficanti che proprio qui hanno stabilito le loro più redditizie basi logistiche. Se nel paese tornasse il caos, i mercanti di uomini avrebbero campo libero, uno scenario molto simile a quello che c’è da anni in Libia. Un rischio recentemente messo a fuoco dai servizi di intelligence italiani e sottolineato dal governo della premier Giorgia Meloni.

Già oggi in Tunisia ci sono circa 20mila migranti provenienti dall’africa subsahariana: Mali, Guinea, Costa d’Avorio, Senegal. Una piccola parte, ci vive e lavora da tempo; gli altri entrano con un visto turistico e aspettano il momento favorevole per imbarcarsi.

Il presidente Saied nelle ultime settimane ha lanciato una campagna contro le migrazioni illegali. Ha accusato le popolazioni subsahariane di alimentare la criminalità. Parole razziste, le ha definite il presidente della Banca Mondiale, che ha per questo sospeso le trattative con Tunisi per una serie di finanziamenti. Parole che hanno creato sopratutto tensioni tra tunisini e migranti, i quali ultimi ora denunciano discriminazioni, insulti e aggressioni da parte della popolazione locale.

Ci sono state anche ripercussioni diplomatiche con i paesi di provenienza, che hanno organizzato urgenti voli di rimpatrio per i loro connazionali: e non scappano solo i migranti, ma anche i subsahariani che ormai da anni si erano integrati.

Questo clima negli ultimi giorni ha accelerato la fuga dal paese, moltiplicando così il numero degli sbarchi sulle coste italiane, nonostante i maggiori controlli delle autorità. Ogni notte lungo le spiagge di Sfax, Mahdia e Chebba la Guardia Costiera tunisina intercetta decine di barconi stracolmi di persone, mentre le carrette del mare continuano a naufragare, lasciandosi dietro una inaccettabile scia di morti. Nell’ultima settimana cento migranti annegati e oltre tremila fermati.

Situazione drammatica, che porta l’Europa a spingere sul Fmi affinché dia il via libera definitivo al piano per Tunisi. Allo stesso tempo, Bruxelles intende muoversi con risorse proprie, senza rinunciare a pretendere da Saied che permetta al paese di riprendere il suo cammino verso la democrazia.

Ma le politiche di vicinato, gli investimenti, i finanziamenti europei richiedono al governo di Tunisi le stesse riforme che chiede l’Fmi, tra le quali c’è anche un cambio delle regole per la governance delle aziende pubbliche. Una necessità sottolineata da Francia e Italia, i primi ad aver già stabilito aiuti.

L’Italia, ha annunciato in questi giorni il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, sosterrà con 110 milioni di euro le piccole e medie imprese tunisine attraverso l’Agenzia di Cooperazione allo Sviluppo. “Mi auguro – ha aggiunto Tajani - che il Fondo monetario internazionale raggiunga un accordo indispensabile per dare stabilità alla Tunisia. Ma è importante che si facciano le riforme”.

La Francia, attraverso l’ambasciatore a Tunisi Andre’ Parant, si dice pronta a coprire il fabbisogno finanziario fino al 2024. Parigi erogherà 250 milioni di euro per colmare il deficit di bilancio tunisino, a patto che vengano approvate le riforme sulla governance delle imprese pubbliche. “Ma deve intervenire l’Fmi – ha detto Parant – perché non esiste un piano alternativo”.

Oggi gli Stati Uniti, attraverso un portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, dichiarano il sostegno alla stabilità economica della Tunisia e alla realizzazione del programma da 1,9 miliardi di dollari del Fondo Monetario.