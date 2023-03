La Ong Louise Michel contro il fermo dell'imbarcazione: "Faremo di tutto per combatterlo"

"Prenderemo tutte le misure necessarie per combattere questo fermo". Lo dice in un tweet la ong Louise Michel la cui nave è sottoposta a fermo amministrativo.

"Sabato mattina 180 persone sono sbarcate a Lampedusa dopo quattro nostre azioni di soccorso: l'equipaggio aveva risposto in precedenza a diverse chiamate di aiuto da parte di un aereo di Frontex. Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto la notifica ufficiale che la nave sarà ferma per 20 giorni per violazione del nuovo decreto legge italiano", conclude il tweet.