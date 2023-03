La Perla di Labuan ha 70 anni. E Carole André ora è da record nel nuoto

Carole André, l'attrice francese trapiantata diventata celebre in Italia ai tempi di Sandokan, nel 1976, compie 70 anni. Entra nel mondo del cinema da adolescente, con Faccia a Faccia, sempre con Sollima. Piccoli ruoli con Ferreri (Dillinger è morto), Fellini (Fellini Satyricon), e Visconti

(Morte a Venezia) fino all'esplosione al fianco di Kabir Bedi che poi ritrova ne Il Corsaro nero.



Oggi la "Perla di Labuan" festeggia con un record mondiale. Un primato che non ha niente a che vedere con il cinema. L'ex attrice, da anni apprezzata architetta, fa sul serio: ai regionali di nuoto che si sono disputati ai primi di marzo ad Ostia ha vinto i 50 rana nella categoria della sua età, i Master 70, stabilendo il nuovo record mondiale con il tempo di 42''51. Non solo: si è tolta anche la soddisfazione di conquistare il primato italiano nei 50 Stile libero in 33''52.

GettyImages Carole André

Se fosse un film sarebbe La donna che visse due volte di Hitchcock. Perché la Carole André che ha lavorato anche con Risi e Comencini e che negli anni Settanta, quando aveva poco più di vent'anni, nonostante lo scarso entusiasmo dell'attrice per la trasferta asiatica, Sergio Sollima trascinò in India e Malesia accanto a Kabir Bedi per quel cult televisivo, non esiste più.

LaPresse Carole André

A partire dal nome: Carole André (cognome della mamma, attrice anche lei, che ha perso poco prima di Sandokan) è diventata Carole Smith (il suo vero cognome, quello del padre). Ma al Due Ponti Sporting club di Roma, dove si allena da qualche anno e si presenta sempre con un look largo e comodo, preferisce essere chiamata semplicemente Smith, o affettuosamente "Smittina".

GettyImages Carole André e Kabir Bedi mostrano il Telegatto ricevuto per la serie Sandokan

I riferimenti a Kabir Bedi, a Sandokan e alle tigri di Mompracem pare non siano graditi, chi si allena con lei lo sa - per la Smittina esiste solo il nuoto. Francesco Di Pippo, il personal trainer che la segue, dice all'Agiche, paragonando i suoi tempi di adesso con i record degli anni Settanta, se Carole avesse iniziato ad allenarsi da giovane "sarebbe andata alle Olimpiadi".



L'ex attrice recupera il tempo perduto allenandosi quattro volte a settimana in piscina, due in palestra, mentre il sabato è dedicato all'acquagym e allo yoga. "È talentuosa di suo e si sottopone ad allenamenti da ventenne".



Tra i suoi ultimi ruoli ricordiamo Una vita non basta di Lelouch e Un medico in famiglia.