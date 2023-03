La provocazione di Trump prima del verdetto: "In tribunale ci vado in manette"

Consegnarsi in modo riservato e senza clamore o uscire di scena in modo plateale? E' il dilemma subito risolto per Donald Trump: “Voglio andare in tribunale in manette”, avrebbe dichiarato ai suoi legali, con la ferma intenzione di non accettare nessun trattamento speciale qualora fosse incriminato dal tribunale di Manhattan per aver pagato il silenzio di Stormy Daniels l'attrice con cui ha avuto una relazione extraconiugale nel 2006.

Secondo quanto riferiscono i media americani e non solo, l'ex presidente vuole un vero e proprio show. Teatro della scena la sua New York. Per il New York Times il costruttore della Trump Tower si ritiene psicologicamente pronto alla 'perp walk', ovvero la prassi usata dalle forze dell'ordine di esporre un sospettato di reato in pasto alle telecamere per foto, video e impronte digitali di rito. Obiettivo dell'istrionico ex-inquilino della Casa Bianca: fomentare la sua base elettorale, apparendo come vittima di una persecuzione politica, o meglio ancora come un martire: “Se mi sparano vinco la Casa Bianca” ha detto in riferimento alla sua candidatura alle presidenziali del 2024.

Un sondaggio di Reuters/Ipsos dice che circa la metà degli americani crede che l'indagine della procura di Manhattan sia politicamente motivata, ma il 70% ritiene vero o in qualche modo credibile che Donald Trump abbia pagato il silenzio della pornostar che fa tremare l'ex inquilino della Casa Bianca e l'establishment (l'89% dei Dem e i 50% dei Repubblicani).