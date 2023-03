Torpekai Amarkhel, la reporter in fuga da Kabul morta nel naufragio al largo di Steccato di Cutro

A bordo della barca naufragata a Steccato di Cutro vi era anche Torpekai Amarkhel, una giornalista afghana di 42 anni morta nella terribile notte assieme al marito e due dei suoi figli, mente la figlia di 7 anni è tutt’ora dispersa.

Dopo aver lavorato alla radio nazionale afghana aveva cominciato a collaborare con l’Onu da anni al progetto “Unama News”. Impegnata per promuovere l’emancipazione femminile, al tempo della caduta dei Talebani nel 2002, sperava che il “giornalismo fosse una nuova frontiera per le donne nel Paese” ed esortava le colleghe a lavorare senza il burqa, usanza che ancora era radicata nella mentalità di molte. Più recentemente stava realizzando servizi fotografici sulla condizione delle donne in Afghanistan.

Per il suo impegno e le sue convinzioni è dovuta scappare da un Paese nel quale, dopo che i talebani sono tornati al potere nell’agosto del 2021, le donne non possono lavorare se non in poche eccezioni, non possono uscire di casa senza velo e nemmeno andare al parco giochi con i propri figli, neppure con il burqa.

Per questi motivi si è trovata su quella barca al largo di Steccato di Cutro.

La sorella della giornalista, Mida, è arrivata a Crotone da Rotterdam, tappa finale probabilmente del viaggio disperato di Torpekai. Ha dato mandato al pool di legali creato nella città calabrese per assistere le famiglie delle vittime di rappresentarla nel procedimento giudiziario che ci si aspetta dopo l'indagine aperta dalla Procura.