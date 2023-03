La risposta di Chris Rock allo schiaffo di Will Smith: "Ho scelto di non reagire"

A quasi un anno dallo ‘Slapgate’, Chris Rock ha finalmente affrontato lo schiaffo ricevuto da Will Smith durante la premiazione degli Oscar 2022. Lo ha fatto in uno spettacolo dal vivo andato in onda su Netflix sabato sera, il ‘Chris Rock: Selective Outrage’.

“Cercherò di fare uno spettacolo stasera senza offendere nessuno" ha detto Rock in apertura dello spettacolo da Baltimora. "Farò del mio meglio, perché non si sa mai che cosa potrebbe essere innescato”. Poi ha continuato: "La gente dice sempre che le parole fanno male... chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia."

Mentre Smith si è scusato a più riprese dell’incidente dello scorso marzo, Rock ha sempre evitato le solite piattaforme dove le celebrità americane vanno a raccontare le proprie vicende.