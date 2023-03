La rivincita del greco antico: diventa virale su TikTok grazie a una canzone

Infine le parodie, come in ogni trend social che si rispetti. E allora qualcuno sfoggia il mantovano, qualcuno il napoletano, un nipote e una nonna ribadiscono la difficoltà del dialetto abruzzese….

Chissà se basterà una canzone rap a rivitalizzare un po' le sorti del tanto temuto Liceo Classico, in discesa anche per il prossimo anno tra le scelte degli studenti che sono maggiormente orientati verso gli Scientifici (con una netta prevalenza di quelli “tradizionali”), le Scienze Umane (in ascesa) e i Linguistici. L'unica certezza è che il verso in questione è diventato un tormentone.

Ma si parla oggi il greco antico? Lo abbiamo ad Alessandra Manieri, Professoressa di Lingua e Letteratura Greca presso l’Universita del Salento.

"Il greco antico si parla ancora nell’ambito di un possibile metodo del suo apprendimento. Accanto alla lingua antica appresa sulle grammatiche in base al metodo grammaticale-traduttivo, erede dell’illustre filologia tedesca ottocentesca, trova oggi sempre maggiore diffusione il metodo naturale, ‘diretto’ o ‘induttivo’, e oggi anche immersivo, che propone l’apprendimento del greco classico come lingua viva.

Si tratta di una metodologia che ha il vantaggio di coinvolgere e motivare gli studenti, specie i principianti, nel loro primo approccio con le lingue classiche, li aiuta nella memorizzazione e consente l’acquisizione di un lessico sempre più ampio e l’automatizzazione di costrutti sintattici".